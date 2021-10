Pane deixa Novo Progresso e Moraes Almeida sem energia elétrica- Equatorial emitiu nota -Vejam

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Equatorial, concessionária de energia elétrica, um problema na rede de transmissão entre Novo Progresso e Moraes Almeida ocasionou a interrupção do fornecimento. Ainda segundo a empresa, técnicos da concessionária trabalham para identificar a causa da pane e solucioná-la. Mas não há previsão para a normalização do serviço.

