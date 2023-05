Dia das Mães: Equatorial Pará dá dicas de como escolher os produtos eletrônicos e elétricos

Distribuidora de energia orienta sobre o que deve ser observado na hora de comprar e usar os aparelhos.

No próximo domingo, 14, é comemorado o Dia das Mães e, em meio a várias opções de presentes, muitas pessoas optam pelos aparelhos eletrônicos e elétricos, desde os utensílios de cozinha e limpeza aos dispositivos portáteis como o smartphone, por exemplo. Por isso, ao escolher novos aparelhos, é importante estar atento à eficiência energética e à segurança desses produtos.

Aparelhos instalados ou usados de maneira incorreta podem causar desperdício de energia elétrica e até provocar acidentes. Portanto escolher bem os aparelhos e saber usá-los é fundamental. Ao comprar um novo equipamento elétrico, por exemplo, é importante observar o selo Procel do produto, pois os avaliados com selo A são mais econômicos e eficientes energeticamente.

Quem pretende comprar smartphones ou tablets, deve sempre lembrar de tirar o carregador da tomada quando não estiver sendo utilizado. Esse consumo, isoladamente, não significa um grande aumento na conta de luz, mas, acumulado com outros eletrônicos, a somatória pode resultar em um gasto de 10% ou mais do custo da fatura de luz mensal.

Segundo Willian Melo, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, essas dicas são importantes para que o presente não se torne um gasto desnecessário no futuro. “Ter cuidado ao escolher os produtos, ao optar por aqueles que têm selo A, e lembrar de utilizar carregadores somente quando necessários são ações que parecem simples, mas que impactam positivamente na prática de consumo energético eficiente”, destaca William.

*Confira outras dicas de segurança e economia:*

*• Prefira produtos com tecnologia LED*: esse tipo de aparelho proporciona maior eficiência energética, ajudando a economizar energia e reduzir o impacto ambiental;

*• Verifique as especificações técnicas*: antes de adquirir um produto eletrônico, verifique as especificações técnicas para saber se ele é indicado para as necessidades. Além disso, é importante verificar se o produto possui proteção contra sobrecarga e curto-circuito;

*• Instale corretamente*: para garantir a segurança de todos que residem no local, é importante instalar corretamente o produto eletrônico e evitar sobrecargas na rede elétrica.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/05/2023/06:42:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...