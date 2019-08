Motorista leva ‘fechada’ no trânsito, discute e é baleado na cabeça

Homem contou à polícia que atirador baixou o vidro do carro e disparou contra ele

Homem de 31 anos precisou passar por cirurgia após se baleado na cabeça (Foto:Elivaldo Pamplona/O Liberal)

Uma discussão no trânsito acabou com um disparo que poderia levar à morte Weverton Leonardo Elias, 31 anos. A Polícia Civil do Distrito Federal instaurou inquérito para investigar a denúncia de tentativa de homicídio. A vítima levou um tiro na lateral da cabeça, segundo disse, após discutir com outro motorista que o teria “fechado”, na noite de sexta-feira (2), na avenida Elmo Serejo, em Taguatinga.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde passou por cirurgia e está fora de perigo. O acusado da tentativa de homicídio fugiu do local e continua sendo procurado.

O que tem dificultado as buscas é que a vítima disse não ser capaz de reconhecer o agressor nem de dar detalhes sobre o carro. Após a “fechada” no trânsito, a vítima reclamou com o motorista, que, segundo o relato do denunciante, abaixou o vidro, apontou a arma e atirou.

A polícia tenta com testemunhas e imagens de câmeras chegar ao suspeito.

