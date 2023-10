Diretora na Secretaria de Saúde de Marabá morre após ônibus tombar em rodovia do Pará

Michele Farias, de 35 anos. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Segundo os bombeiros, Michele ficou presa entre as ferragens e chegou a ser resgatada com vida do local, mas teve uma parada cardíaca no Hospital Regional de Tailândia e não resistiu. Prefeitura de Marabá decretou luto oficial de três dias pela morte da servidora.

Um ônibus tombou na PA-150, em Tailândia, no nordeste do Pará, deixando várias pessoas feridas e uma morta: a diretora de recursos humanos da Secretaria de Saúde de Marabá, Michele Farias. O acidente foi confirmado nesta sexta (20) pelo Corpo de Bombeiros e ocorreu na quinta (19).

Segundo os agentes, a vítima ficou presa entre as ferragens e chegou a ser resgatada com vida do local, mas teve uma parada cardíaca no Hospital Regional de Tailândia e não resistiu.

Michele Farias, de 35 anos, estava no ônibus com o marido, que saiu ileso do acidente, de acordo com os bombeiros.

Ao todo eram 27 passageiros, e a corporação ainda informou que os outros feridos no acidente foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital municipal de Tailândia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor do ônibus tentou fazer uma ultrapassagem e não conseguiu. Ao retornar à pista de origem, ele teria perdido o controle do veículo, que tombou.

Os agentes pontuaram que o motorista foi encaminhado à delegacia.

A prefeitura de Marabá decretou luto oficial de três dias pela morte da servidora e lamentou o ocorrido.

“Neste momento de luto, a gestão municipal deseja conforto aos corações de familiares e amigos, em especial ao irmão de Michele, Thiago Miranda, ex-secretário de esporte e lazer de Marabá e atual Presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), e aos colegas de trabalho de Michele na SMS”, falou a prefeitura.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2023/12:20:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...