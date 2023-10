Judiciário abre inscrições para 120 vagas para casamento comunitário em Altamira (PA)

Abertas inscrições para casamento. — Foto: Divulgação/Tribunal de Justiça do Maranhão

Interessados podem se inscrever de forma on-line ou presencialmente na sede do Fórum da cidade.

Estão abertas até o dia 27 de outubro as inscrições para quem quer participar do casamento comunitário em Altamira, no sudoeste do Pará. Ao todo, são ofertadas 120 vagas para casais que desejam regularizar a união e que residam no município.

Os interessados podem se inscrever de forma on-line ou presencialmente na sede do Fórum de Altamira e na Secretaria Municipal de Assistência Social. A cerimônia será promovida no dia 29 de novembro, às 18h, no Centro de Eventos Vilmar Soares.

A iniciativa do Poder Judiciário do Pará, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e do Fórum de Altamira, tem parceria da prefeitura municipal e o Cartório do 3º Ofício de Registro Civil e de Pessoas Naturais.

Documentos obrigatórios

RG e CPF dos noivos e testemunhas (original e cópia);

Certidão de Nascimento (original e cópia), se noivos solteiros;

Certidão de casamento com averbação do divórcio, se noivos divorciados;

Certidão de óbito do cônjuge falecido e formal de partilha, se noivos viúvos.

Serviço

Casamento Comunitário em Altamira

Inscrição Presencial: Fórum de Altamira – Rodovia Transamazônica, BR-230, Km 4, ao lado do DNIT, bairro Ibiza/Bela Vista.

Inscrição Online: Clique Aqui

