Prefeitura adquire cinco caminhões coletores de lixo

O Prefeito de Novo Progresso, divulgou através de vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira, 12 de novembro de 2021, a aquisição de cinco novos caminhões compactadores de lixo. (Foto:Reprodução)

Os cinco novos caminhões foram adquiridos através do pregão eletrônico 006/2021 realizado em agosto de 2021, a empresa vencedora foi “Deva Veículos Ltda’.

Valor contratual

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1 – Tem o presente contrato por objeto a aquisição de 05 (cinco) caminhões compactadores lixo 12m³, Iveco Tector 170E21, caminhão 4×2, toco, novo zero km, ano / modelo mínimo 2021/2021, cabine em aço, diesel, motor 4 cilindros, potência mínima de 185cv, torque mínimo de 700 Nm, 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado de 16.000kg, implementado com compactador de lixo de 12m3 compactados, equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL:

Serão pagos por cada caminhão compactador lixo 12m³, Iveco Tector 170E21, o valor unitário de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), totalizando o valor de R$2.125.000,00 (dois milhões cento e vinte e cinco mil reais).

O Prefeito Gelson Dil gravou um vídeo com os caminhões seguindo para Novo Progresso da cidade de Santa Barbara do Goiás e deu mérito ao deputado federal José Priante.

