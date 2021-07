DJ Ivis se defende de denúncias: ‘Tirou a faca da minha mão’

DJ Ivis, tem feito seu nome no gênero do forró brasileiro, emplacando sucessos como “Volta Bebê, Volta Neném” e “Não Pode se Apaixonar”. | Foto:Reprodução/Instagram

O caso ganhou repercussão após a esposa do artista, Pamela Holanda, publicar vídeos em que ele aparece desferindo socos, tapas e chutes nela.

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Governo Federal recebeu 105.671 denúncias de violência contra a mulher em 2020. Desse total, 75.753 denúncias diziam respeito à violência doméstica e familiar. Entre as principais estavam ameaça ou coação, constrangimento, agressão e tortura psíquica.

Esta semana, um novo caso de agressão contra a mulher ganhou repercussão nacional. Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, agrediu a companheira, Pamela Gomes de Holanda, na frente da filha e da sogra.

Pamela Holanda publicou os vídeos das agressões nos stories no Instagram. Após a grande repercussão, o DJ se pronunciou também através de vídeos no Storie.

Enquanto Pamella recebia o apoio de artistas e anônimos, o músico tentou se defender dos ataques do público em suas redes sociais.

“Eu não vou ter raiva do que as pessoas estão falando de mim, porque eu não posso. As pessoas estão reagindo ao que estão vendo, mas estão comentando as coisas que não sabem”, disse ele em um vídeo publicado no Instagram.

Ele também postou um documento que mostra que abriu um Boletim de Ocorrência contra Pamella no dia 12 de março, depois de uma discussão que tiveram no condomínio onde moravam em Fortaleza, no Ceará.

No documento, o artista alega que Pamella “não admitia o fim do relacionamento e que ela ameaçava se jogar do condomínio”.

DJ Ivis disse, também, que não aguentava mais as chantagens feitas por Pamella e que até tentou se ferir com uma faca.

“Esse cara que aparece nos vídeos que ela postou é o Charles. Eu trouxe o Charles da Paraíba para cá, porque não aguentava mais sofrer sozinho. Esse cara tomou a faca da minha mão, uma vez que eu chamei a viatura para mim, porque eu não aguentava mais”, disse.

