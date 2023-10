Dois aviões da Azul ficam danificados após enfrentarem tempestade

Duas aeronaves do modelo Airbus A320 neo, da Azul Linhas Aéreas, ficaram com o ‘nariz’ amassado após tempestade — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Aeronaves são do modelo Airbus A320, sendo que uma partiu e outra aterrissou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Região registrou chuva intensa e granizo na tarde de quinta-feira (12).

A Azul Linhas Aéreas teve dois aviões danificados por causa das tempestades que atingiram a região Sudeste do país nesta quinta-feira (12). As aeronaves são do modelo Airbus A320 neo.

Uma delas partiu do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), com destino ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba (PR).

A outra seguia do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus (BA), e aterrissou em Viracopos. As duas ficaram com o ‘nariz’ amassado, como mostram imagens divulgadas nas redes sociais (veja acima).

Em nota, a Azul informou que as aeronaves dos voos AD2784 (Campinas-Curitiba) e AD4011 (Ilhéus-Campinas) encontraram condições climáticas adversas durante o trajeto.

Afirmou ainda que, apesar disso, os pousos ocorreram normalmente e os clientes desembarcaram em segurança.

A região de Campinas, por onde os voos passaram, registrou chuva intensa, com ventos fortes e granizo durante a tarde.

Fonte:g1 Campinas e região/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2023/17:05:54

