Dois casos de suicido foi registrado em Novo Progresso nos últimos três dias

O primeiro caso aconteceu na sexta-feira, 9 de setembro de 2022, na comunidade de Riozinho das Arraias, (distante 80 km da cidade de Novo Progresso.

Conforme a informação, a adolescente Ellen Samuel Remédio dos Santos de 17 anos, foi encontrada pendurada em uma corda no quarto da casa onde morava na comunidade de Riozinho. Ainda não se sabe a motivação, segundo a fonte ela era estudante e tinha boas notas.

Segundo caso

Uma mulher de 32 anos cometeu suicídio em sua casa no bairro Nego do Bento em Novo Progresso. (Foto:Facebook)

Este é o segundo caso em menos de três dias em Novo Progresso.

Jocicleia Souza de 32 anos, foi encontrada pelos familiares por volta das 24h deste domingo enforcada com uma corda dentro do quarto de sua casa, onde morava no bairro Nego do Bento, na cidade de Novo Progresso. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e ao iniciar os atendimentos, verificou que a mulher já estava morta.

Amigos lamentam a morte nas redes sociais

Policiais militares e da Delegacia de Homicídios da polícia civil estiveram no local para liberar o corpo.

De acordo com informações, a mulher estava com problema no casamento. Jocicleia deixou três filhos. O corpo está sendo velado na funerária Pax e será sepultado na tarde desta segunda-feira, 12 de setembro, no cemitério municipal em Novo Progresso.

