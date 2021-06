Em lote com mais 215,3 mil doses, Pará vai receber vacina da Janssen

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Do total de doses que o Pará vai receber, 139.250 chegam nesta quinta-feira (24), das quais 50.450 são da Janssen, que serão utilizadas para primeira e única dose, e 88.800 são da Coronavac, para primeira e segunda dose. Já na sexta-feira (25), chegarão mais 76.050 doses da Pfizer, sendo que todas serão utilizadas para primeira dose, de acordo com o calendário de cada município.

Também chegarão mais doses das vacinas Coronavac, produzida no Brasil, em parceria com o instituto Butantan, e da Pfizer. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho (MDB), em suas redes sociais. Veja:

You May Also Like