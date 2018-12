Dois homens são presos por tráfico de drogas em Rurópolis

Com a dupla foram encontrado 155 gramas de maconha. Eles estão presos à disposição da Justiça.

Polícia encontra 155g de maconha com dois homens em uma moto na zona rural de Rurópolis, no sudeste do Pará — Foto: Polícia Civil

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Rurópolis, no sudeste do Pará. Com eles foram encontrados 155g de maconha. O crime foi registrado na delegacia do município.

De acordo com a Polícia Civil, os acusados foram abordados por uma viatura da Polícia Militar no bairro Arroz, na zona rural da cidade. Durante a revista, foram encontradas 10 trouxinhas e uma grande de maconha dentro de uma mochila.

Na delegacia, um dos acusados admitiu que sabia da droga na mochila, mas alegou que teria recebido a maconha de um desconhecido como quitação de uma dívida pela venda de carne de carneiro no valor de R$ 300.

Os dois homens estão presos na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) à disposição da Justiça.

