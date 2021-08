Dois médicos de Várzea Grande estão entre as vítimas da queda do avião em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto contou que saiu de Porto Jofre sentido Cuiabá, no entanto, após decolar, percebeu que faltava combustível e tentou voltar para Poconé. Ele ainda tentou fazer um pouso forçado, mas a aeronave acabou caindo e teve a frente destruída devido ao impacto.

Já Rafael Corrêa da Costa, também com ferimentos, está internado em um hospital particular de Cuiabá.

Ele teve um corte na região da barriga e fratura exposta no ombro no momento da queda.

Dois médicos de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, estão entre as vítimas da queda de um avião, em Poconé, a 103 km de Cuiabá, que ocorreu na manhã deste domingo (8). Outras duas pessoas, ainda não identificadas, também foram socorridas com ferimentos no acidente.

Outras duas pessoas, ainda não identificadas, também foram socorridas com ferimentos no acidente. O piloto e os três tripulantes estão internados.

