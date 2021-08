Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Todas as informações sobre os certames serão divulgadas por meio dos canais de comunicação do Seplad .

“A área da saúde merece a nossa devida atenção com investimentos, e seguimos trabalhando de forma diligente para que todos tenham, cada vez mais, acesso a serviços de qualidade. A realização do concurso público faz parte da soma de ações da atual gestão, que busca mecanismos de avanços para a área. Estamos trabalhando para que em breve iniciem os processos licitatórios dos certames”, disse Hana Ghassan, titular da Seplad.

Mais de 900 vagas serão ofertadas para a Secretaria de Estado da Saúde (Sespa) , Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e Fundação Santa Casa Misericórdia o Pará (FSCMPA) por meio de concurso público, é o que prevê o Governo do Pará, para 2021. O processo licitatório será executado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) que trabalha seguindo todos os dispositivos legais , para que os processos iniciem em breve, visando mais oportunidades na atividade pública, gerando emprego e renda à população, além do incentivo ao ingresso na carreira pública por meio de concursos.

Governo do Pará anuncia quatro concursos para área da saúde com mais de 900 vagas

