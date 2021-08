Dois morrem em colisão entre ambulância e carreta na BR-163 em Lucas do Rio Verde

A colisão entre uma Mercedes-Benz Revescap utilizada como ambulância da secretaria de Saúde do município de Nortelândia (250 quilômetros de Cuiabá) e uma carreta Volvo branca ocorreu, há pouco, na BR-163, em Lucas do Rio Verde. O tráfego foi desviado pela lateral.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, uma enfermeira e um paciente morreram no local. Suas identidades ainda estão sendo confirmadas.

Outras três pessoas ficaram encarceradas entre às ferragens e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros. As primeiras informações apontam que às vítimas são o motorista da ambulância, um médico e acompanhante do paciente. Eles foram levados ao hospital e o estado de saúde é considerado grave.

O perito da Perícia Oficial e Identificação Técnica Rogério Kolzer, disse, ao Só Notícias que “os dois veículos estavam seguindo sentido Sorriso e a ambulância colidiu na traseira da carreta. Ao colidir foi projetada para a faixa esquerda e tombou. Duas pessoas que estavam no compartimento de trás morreram. As caraterísticas do acidente apontam que o motorista pode ter dormindo na direção, no entanto, não temos materialidade para chegar a esse nível de comprovação”.

Conforme Só Notícias já informou, ontem, Ítalo Henrique dos Santos Rosa, de 21 anos, Flávio de Santos Diniz Filho, de 35 anos, Washington Pereira Guedes, de 39 anos e André Nelson Santos, de 40 anos, morreram no tombamento do Mercedes-Benz Atron, em Matupá (208 quilômetros de Sinop).

Em Sinop, teve uma colisão entre um micro-ônibus Marcopolo Volare A8 com 14 passageiros e uma carreta Volvo FH 440 vermelha, ontem pela manhã, na BR-163, no trevo que dá acesso a MT-220, que liga ao município de Juara.

