Dois mortos em acidente na BR 163 são identificados no Mato Grosso

Divulgada as identidades das vítimas fatais do grave acidente em Guarantã do Norte.(Foto:Reprodução)

Laércio Chulz Scalabrin de 30 anos e Leoni Chulz Scalabrin de 48 anos faleceram após um violento acidente entre uma motocicleta Yamaha Lander e uma camioneta Hillux ontem a noite, na BR-163, saída para o Estado do Pará, em Guarantã do Norte. (A informação é do portal O Territorio)

Com o impacto, o piloto da moto teve seu corpo dilacerado em várias partes e morreu na hora, a mulher teve uma das pernas amputadas sendo socorrida com vida pelos bombeiros.

Leia mais:Acidente gravíssimo é registrado na BR-163 em Guarantã do Norte

As informações investigadas pela polícia civil são de que o condutor da motocicleta Laércio e sua passageira Leoni, tentaram fazer uma conversão a esquerda na rodovia, e sem notar que no sentido contrário vinha a camionete Hillux, que os atingiram de frente.

Laércio faleceu no momento do impacto, Leoni foi socorrida pelo corpo de bombeiros, porém faleceu momentos após dar entrada no hospital de Guarantã do Norte.

Ainda não foi divulgado o horário e local dos atos fúnebres.

