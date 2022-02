Acidente gravíssimo é registrado na BR-163 em Guarantã do Norte

Um gravíssimo acidente foi registrado por volta das 19h30min na BR-163, saída para o estado do Pará, em Guarantã do Norte.

Segundo as primeiras informações, um homem e uma mulher, ocupantes de uma motocicleta Lander vermelha com placa de Guarantã do Norte, cruzou a rodovia na contramão para adentrar na Avenida das Laranjeiras quando foram surpreendidos por uma camioneta Hillux. (A informação é do Portal O Territorio)

Com o impacto, o piloto da moto teve seu corpo dilacerado em várias partes e morreu na hora, a mulher teve uma dar pernas amputadas sendo socorrida com vida pelos bombeiros.

Jornal Folha do Progresso em 15/02/2022/07:07:01

Vejam fotos dos veiculos

