Policia Militar prende Ex em flagrante ao tentar matar mulher a golpe de facas em Guarantã do Norte.

(Foto:Reprodução) – Uma mulher de 45 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio por parte de seu ex-marido por volta 19h20min, desta noite de segunda-feira, no bairro Santa Marta.

Segundo os relatos da vítima, ela estava no interior de sua residência quando seu ex-marido de 32 anos invadiu sua casa e desferiu vários golpes de faca em seu corpo. Neste momento, a mulher conseguiu fugir e começou a pedir socorro para os vizinhos. (A informação é do portal O Território)

A polícia militar foi acionada e rapidamente se deslocou até o local e conseguiu capturar o suspeito antes que ele conseguisse terminar o que havia começado.

A mulher foi socorrida pela equipe da polícia militar e encaminhada para o hospital municipal de Guarantã do Norte.

O suspeito foi preso em flagrante delito e se encontra preso a disposição da justiça.

Jornal Folha do Progresso em 15/02/2022/07:15:59

