Dois presos e um morto após invasão de residência em Parauapebas

Uma invasão domiciliar com ameaça terminou em intervenção policial, um suspeito morto e dois presos no município de Parauapebas, na região sudeste do Pará.As informações foram fornecidas pelos policiais militares que participaram da operação.

Tudo começou nos primeiros minutos da madrugada de domingo (21), quando homens do 23º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para checar um possível assalto com reféns. O caso estava acontecendo no bairro Cidade Jardim, periferia da cidade de Parauapebas, e foi comunicado por vizinhos.

Arma e outros objetos apreendidos

Assim que os PMs lá chegaram, viram que um dos suspeitos tentava fugir, com uma pistola calibre 380 Taurus. Nesse momento ele teria atentado contra os PMs, que revidaram. Ele foi baleado no tórax. Dentro da casa havia dois suspeitos desarmados. Eles se renderam e foram presos em flagrante.

Os três suspeitos foram identificados como Edson Alexandria Veloso, Paulo Rubens dos Santos Silva e Lucas L. S. Garcia que, juntamente com as vítimas, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde o caso foi registrado.

Outra equipe do 23º BPM foi acionada para isolar o local de crime, até a chegada de policiais civis e peritos do Instituto Médico Legal Renato Chaves de Parauapebas. O corpo foi removido.

terça-feira, 23/06/2020, 10:05

