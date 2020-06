Covidão: PF faz buscas em endereços de secretário da Saúde de Helder Barbalho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Se trata de um desdobramento da Operação Para Bellum, que apura fraude na compra de respiradores para o enfrentamento do novo coronavírus (covid-19), com envolvimento do governador Helder Barbalho.

(Foto: Divulgação/Governo do Pará) – A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta terça-feira (23), quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame. Os mandados estão sendo cumpridos em Porto Alegre.

You May Also Like