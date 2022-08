Dom Eliseu: caminhão invade residência e mata idosa no sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na madrugada desta quarta-feira (24), por volta das 5h30 da manhã, uma carreta carregada de veículos tombou na rodovia BR-010, em Irititua, município do nordeste paraense. O acidente, que aconteceu no km 300 da rodovia, deixou apenas o motorista com ferimentos leves, conforme apontam informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em nota, a Polícia Civil (PC )informou que o caso é investigado pela delegacia do município de Dom Eliseu. Os envolvidos no acidente foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Diligências estão sendo realizadas pelas autoridade para apurar a ocorrência.

A colisão de dois caminhões na madrugada desta quarta-feira (24), na rodovia BR-010, na altura do quilômetro 23, resultou na morte de uma idosa em Dom Eliseu, município na região sudeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos se chocaram de forma lateral por volta de 2h30 e um dos automóveis saiu da pista após perder o controle.

You May Also Like