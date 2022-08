Ministério da Saúde pede à Anvisa liberação de vacina contra Varíola dos Macacos (Monkeypox)

O Ministério da Saúde está nas fases finais das tratativas para aquisição de 50 mil unidades de vacina contra varíola dos macacos (Foto:Dado Ruvic).

A Agência já havia aprovado a importação excepcional de vacinas e medicamentos para tratar a doença

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analisa um pedido do Ministério da Saúde para liberar vacina produzida pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic contra Monkeypox (Varíola dos macacos). O primeiro pedido de análise de imunizante contra a doença foi protocolado pelo órgão nesta terça-feira (23) e busca garantir a importação da vacina para aplicação em profissionais da saúde.

O Ministério da Saúde está nas fases finais das tratativas para aquisição de 50 mil unidades, por intermédio do fundo rotatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), uma vez que a empresa não tem representante no país.

Segundo a Anvisa, será analisado se as características essenciais da vacina são as mesmas aprovadas pela autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes à Agência Nacional, tais como: fabricante, concentração, forma farmacêutica, indicações, contraindicações, posologia, população-alvo, via de administração e modo de uso, entre outras informações.

Um Comitê Técnico de Emergência foi criado pela Anvisa no dia 27 de julho para acompanhar o crescimento dos casos da doença no país e agilizar os processos em resposta a emergência de saúde.

Em reunião extraordinária da diretoria colegiada, na semana passada, a Agência autorizou a importação excepcional de vacinas e medicamentos para tratar a varíola dos macacos, permitindo assim, de forma “excepcional e temporária”, que o Ministério da Saúde compre remédios e imunizantes que ainda não têm registro no país. (As informações são do Portal Metrópoles).

