Bolsonarista que agrediu lulista em Santarém vai pagar R$ 20 mil e se retratar

Bolsonarista que agrediu lulista em Santarém vai pagar R$ 20 mil e se retratarO bolsonarista Egídio Willers agrediu o lulista Wilmar Cabral. (Fotos: Redes sociais).

Um bolsonarista que agrediu um lulista em Santarém (PA), no mês passado, com golpes de tamborete, concordou em pagar R$ 20 mil à vítima e se retratar em audiência de conciliação sobre o caso realizada na segunda-feira (22).

Os termos do acordo foi proposto por Wilmar de Oliveira Cabral, 58 anos, apoiador de Lula, e acatado por Egídio Willers, 67 anos, apoiador de Bolsonaro e que chegou a ser preso logo após a ocorrência.

O bolsonarista, acompanhado pelo advogado Cristiano Willers, de Mato Grosso, comprometeu-se a pagar os R$ 20 mil de indenização em 8 parcelas iguais, com o pagamento da primeira parcela no próximo dia 5 de setembro.

Também ficou acertado que o agressor irá fazer retratação pública em sua rede social. A vítima, cuja defesa foi feita pelas advogadas Gilmara Éboni Cabral e Jéssica Adriane Sousa, concordou em renunciar a ação penal por lesão corporal contra o bolsonarista.

O acordo homologado em audiência do Juizado Especial Criminal/Ulbra, sob a presidência do conciliador Marcus Wildes Figueira Costa. (Com informações do Jeso Carneiro ).

Como a agressão aconteceu, segundo narrado à polícia. Leia abaixo.

Jornal Folha do Progresso em 24/08/2022/

