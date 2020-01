Dono de pousada é encontrado morto dentro de um dos quartos em Colares, no PA

(Foto:Reprodução) – Inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e equipes estão fazendo buscas para identificar e localizar os autores do crime.

O dono de uma pousada foi encontrado morto com sinais de facada dentro de um dos quartos do estabelecimento localizado em Colares, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, o assassinato de Reginaldo Barbosa Furtado foi cometido na tarde desta quarta-feira (22).

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e equipes estão fazendo buscas para identificar e localizar os autores do crime.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para realizar a perícia, que pode ser essencial para a elucidação do crime.

A Polícia ressalta que quem tiver mais informações sobre o crime pode fazer denúncias através do Disque Denúncia 181, com anonimato assegurado.

Por G1 PA — Belém

