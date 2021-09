Andressa Urach anuncia retorno à prostituição e mostra ameaças de ex

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ela, então, respondeu: “Quando você casou comigo, você foi meu cliente, você sabia do meu trabalho (na prostituição). Aceitou e achou que eu iria fazer o quê, já que me deixou? Sim, eu vou voltar (para casa), porque tenho que fazer comida para o Arthur (filho de Andressa) e almoçar”.

Em seu perfil do Instagram, ainda expôs conversas que teve com o ex-marido, Thiago Lopes. Os dois, que esperam o primeiro filho, se separaram na semana passada.

Além disso, chamou os seguidores para a Gruta Azul, uma boate para adultos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A publicação está com comentários restritos.

You May Also Like