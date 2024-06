Duas pessoas desaparecerem em naufrágio de embarcação que afundou no rio Xingu, em Altamira

(Foto: Reprodução)- Quatro pessoas foram resgatadas, mas duas seguem desaparecidas.

Uma voadeira naufragou no rio Xingu, em Altamira, no sudoeste do Pará, na noite de domingo (16). Duas pessoas estão desaparecidas. Nesta segunda-feira (17), equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pelas vítimas.

De acordo com s investigações, a embarcação tinha 8 metros de comprimento e transportava seis pessoas. O grupo estava em uma localidade passando o dia e a noite retornou à comunidade Santa Maria, que fica na Cachoeira do Jabuti, mas por volta das 19h de domingo (16), após a embarcação enfrentar um trecho de rebojo, a voadeira afundou.

No naufrágio, quatro sobreviveram ao acidente e ficaram flutuando à espera de ajuda. Ribeirinhos de comunidades vizinhas resgataram as vítimas. Duas pessoas não foram localizadas até o momento, um adolescente e um homem de aproximadamente 37 anos.

Militares do corpo de bombeiros se deslocaram para a região no início da manhã, e iniciaram as buscas às vítimas. Até o momento nenhum dos dois foram encontrados.

Fonte:g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2024/17:11:11

