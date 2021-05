Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidente sobre ponte no rio Tocantins em Marabá

(Foto:Reprodução) – José Junior de 20 anos e Lorena Trindade foram arremessados para fora do carro e morreram no local do acidente.

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente na rotatória de acesso a ponte Rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, em Marabpa, região sudeste do Pará.

De acordo com informações de testemunhas, seis pessoas estavam no veículo quando perderam o controle no trecho da ponte, bateram na mureta de proteção da pista e caíram numa ribanceira.

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (16). Duas pessoas morreram ainda no local do acidente. José Junior de 20 anos e Lorena Trindade foram arremessados para fora do carro. Os outros quatro ocupantes, entre eles o motorista do carro ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Marabá.

Por G1 Pa — Belém

