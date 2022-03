Duas pessoas são esfaqueadas no distrito Moraes Almeida, em Itaituba

(Foto: Reprodução/PM) – Caso ocorreu na noite de terça (22); As vítimas, um homem e uma mulher, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital.

Uma tentativa de homicídio contra duas pessoas foi registrada na noite da última terça-feira (22), por volta de 21h, no bairro Lixão, localizado no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará.

As vítimas, uma mulher, identificada como Lordes Silva e Silva, e um homem, identificado como Anderson Prata Almeida, foram atingidos por golpes de arma branca, uma faca.

Segundo informações, após o esfaqueamento, as vítimas foram encaminhadas as presas para o hospital e os dois feridos receberam os primeiros atendimentos em Moraes Almeida, mas depois Anderson Prata, precisou ser transferido para o Hospital de Novo Progresso, pois seu estado de saúde foi considerado mais grave. Até o momento não se tem mais informações sobre o atual estado de saúde de Lordes e Anderson.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e os policiais colheram informações e iniciaram as buscas nas proximidades do local. A motivação do esfaqueamento não foi revelado, mas o principal suspeito de cometer o crime é um homem, que foi identificado apenas pelo prenome Ananias. A polícia se deslocou até a residência dele, mas ninguém foi encontrado, e vizinhos informaram que ele havia fugido com a esposa.

