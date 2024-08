Dupla é presa com 108 petecas de pedra de crack, em Santarém | PA

Material apreendido. Foto: Blog do Pião

Operação policial resulta na apreensão de grande quantidade de drogas e na prisão de suspeitos.

Na tarde de quinta-feira (1), a Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher no Beco Bom Sossego, bairro Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. Os suspeitos foram identificados como Marcos Danilo Silva dos Santos, 19 anos, e Vanessa Silva de Souza, 25 anos.

Durante o patrulhamento, a equipe policial notou uma movimentação suspeita e avistou Marcos e Vanessa. Ao perceberem a presença da viatura, os dois tentaram fugir, mas foram capturados. Na revista em Marcos, foram encontradas duas pedras de crack. Ele admitiu que havia mais drogas em sua residência.

Na casa de Marcos, a polícia descobriu diversas drogas e materiais relacionados ao tráfico, incluindo 108 petecas de pedra de crack, três porções maiores da mesma substância, 16 petecas de maconha, R$101 em espécie e utensílios para preparo da droga.

Além dos dois adultos, um adolescente de 17 anos foi encontrado na casa durante a operação. Todos os envolvidos foram encaminhados à 16ª Seccional para os procedimentos legais.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/13:56:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...