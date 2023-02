Dupla em moto mata homem com tiro na cabeça e deixa mulher ferida em Tucuruí

Dois homens em uma motocicleta cometeram um atentado a tiros na noite de sexta-feira (18), que resultou na morte de um homem e deixou uma mulher ferida em Tucuruí, município do sudeste do Pará.

As vítimas, foram identificadas como Edson Vales Gonçalves (foto em destaque) e Alexandra Lima Nalva. O caso ocorreu na avenida Brasília, bairro Getat. Edson foi morto com tiro na cabeça, enquanto Alexandra foi baleada nas costas. Ninguém foi preso.

De acordo com o relatório da ocorrência atendida pela Polícia Militar, por volta de 19h45, agentes do 13º Batalhão foram comunicados sobre um suposto tiroteio que ocorreu nas proximidades da Sapolândia. Assim que os policiais chegaram no local do crime, eles encontraram Edson e Alexandra baleados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a socorrer o casal para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Edson foi transferido ao Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no final da noite de sexta-feira (18).

Alexandra segue hospitalizada. O estado de saúde dela não foi revelado. (Com informações do O Liberal/Foto: Redes Sociais).

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/02/2023/09:05:43

