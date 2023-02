Mais de R$ 800mil são apreendidos pela PF em casa de coordenador financeiro de campanha de um político

(Foto: Polícia Federal) – Um cofre, R$ 90 mil, uma pistola e uma espingarda foram apreendidos durante buscas da Operação Talir, desencadeada nesta terça-feira (7), pela Polícia Federal, em Campina Grande.

Os objetos foram encontrados na casa de um coordenador financeiro de campanha de um político.

Já na manhã desta quinta-feira (8), o cofre foi aberto na Superintendência Regional e dentro mais R$ 500 mil em dinheiro e R$ 300 mil em cheques foram encontrados.

De acordo com a PF, os valores aprendidos em espécie foram depositados em uma conta judicial e os cheques anexados ao inquérito de investigação.

São apurados os crimes de lavagem de dinheiro destinados a financiamento ilegal de campanhas eleitorais e compra de votos na última eleição.

Ainda de acordo com informações da polícia, a ação em questão é um desdobramento da Operação Mercador, deflagrada em 14 de outubro de 2012, em João Pessoa, São José do Sabugi e Teixeira.

Na ocasião, a PF investigava a origem e destino de R$ 173.600 mil apreendidos com material de campanha na véspera do primeiro turno da eleição.

Essa primeira apreensão ocorreu após uma batida entre um carro e uma moto em Santa Luzia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/02/2023/17/01/2023/07:34:26 com informações do portal paraibaonline

