Durante torneio de futebol em Alter do Chão, jovem é atingido com ‘bolada’ e morre

Júlio Paz Campos faleceu no sábado, 24 — Foto: Reprodução/Redes sociais

Júlio Campos ainda chegou a ser levado para unidade de saúde, mas não respondeu aos estímulos. O corpo foi levado pelo IML para perícia.

Um jovem que participava de um torneio de pênaltis como goleiro em um campo na vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, morreu após ser atingido por uma bolada. O caso teria acontecido no sábado (24).

Júlio Paz Campos, que morava na ocupação Bela Vista do Juá, ainda chegou a ser levado para o posto de saúde desacordado, foi submetido à reanimação cardíaca, mas não respondeu aos estímulos.

Estiveram presentes na vila para averiguar o ocorrido as Polícias Civil e Militar. O Instituto Médico Legal (IML) foi até a UBS para realizar a remoção do corpo, que foi levado para ser periciado. Somente após a perícia é que devem ser apontadas a causa da morte.

Por G1 Santarém — PA

