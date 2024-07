É fake! Assessoria de Nadson o Ferinha desmente boato de morte de cantor

Foto: Reprodução/Redes sociais | Na tarde desta quarta-feira, 10, circulou no TikTok e em perfis do Instagram um vídeo com a foto do cantor Nadson o Ferinha, juntamente à frase: “Urgente! Cantor Nadson o Ferinha morre após queda de avião”. A notícia falsa, narrada por uma voz criada com inteligência artificial, traz ainda que ele iria para um show em Seabra (BA), quando a aeronave teria caído na Chapada Diamantina na madrugada dessa terça-feira (09).

A informação é, inclusive, incompatível com a agenda do artista, que hoje faz show na cidade de Oriximiná (PA). Já Seabra não consta na agenda do cantor.

Além disso, a assessoria do artista desmentiu a notícia em mensagem à reportagem do TNH1.

O perfil que compartilhou a notícia falsa em questão, o @salvadornoticias que tem mais de 34,7 mil seguidores no TikTok, faz apenas publicações no mesmo estilo, com a foto da suposta vítima, uma voz de IA narrando as informações e o título.

Quando se trata de um cantor ou cantora, a causa é quase sempre a mesma: acidente de avião. Entre as personalidades dadas como “mortas” pelo perfil estão também Gusttavo Lima, Ana Castela, Fábio Júnior, Simone Mendes, entre outros.

Até o fechamento desta matéria, o post sobre o Nadson contava com 15 mil curtidas, mais de 4,2 mil compartilhamentos e mais de mil comentários. Os usuários da rede deixaram comentários com ironia e outros apenas apontando que o vídeo estava espalhando uma mentira.

Fonte: Portal TNH1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/18:18:51

