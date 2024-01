Paraense é morto com facada no pescoço durante briga, em Goiás

A família da vítima realiza uma vaquinha virtual para ajudar a trazer o corpo de Lucas Mesquita ao Pará.

O homem identificado como Lucas Rodrigues Mesquita, de 27 anos, natural do município de Tucuruí, no sudoeste do estado, foi morto durante uma briga na porta de um estabelecimento comercial em Goiânia, estado de Goiás, no último sábado (6). Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido esfaqueada no pescoço e, logo depois, foi espancado por ao menos cinco homens, no Bairro Cândida de Morais. Os suspeitos foram identificados por meio de câmeras de segurança e estão presos. A família de Lucas realiza uma vaquinha virtual para fazer o translado dele até a cidade natal.

Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança que mostram o momento em que a vítima é esfaqueada e espancada durante a briga, que ocorreu de madrugada. Pelo circuito de segurança, que fica na parte externa da boate, é possível ver que Lucas é atingido pelas costas com o golpe de faca. Os suspeitos do espancamento seriam os amigos do autor da facada.

Testemunhas informaram à Polícia Militar (PM) que Lucas estava dentro da boate junto com os suspeitos quando ocorreu um desentendimento. Eles saíram por conta própria do estabelecimento, mas Lucas foi retirado por um segurança momentos depois. No instante em que Lucas é retirado do estabelecimento, ocorre o crime.

O homem apontado como o autor da facada, segundo a PM, teria confessado o crime e disse que atacou Lucas pois teria sido ameaçado de morte pela vítima durante a briga ainda dentro da boate. Conforme a PM, o suspeito e o irmão dele são conhecidos na região por envolvimento em diversos crimes, incluindo tráfico de drogas.

A família de Lucas Mesquita divulgou em redes sociais que o corpo dele será trasladado para a cidade natal. Uma vaquinha virtual para ajudar financeiramente os familiares a transportarem a vítima para Tucuruí, onde será velado e sepultado, está ocorrendo. Conforme a publicação, o traslado custa em média 7 mil reais.

