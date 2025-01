Em 2024, Equatorial Pará distribuiu mais de três mil geladeiras novas e trocou mais de 10 mil lâmpadas para clientes de todo o estado

Foto: Reprodução | Através da plataforma E+, iniciativas da distribuidora também formaram mais de 1.100 alunos em cursos profissionalizantes e alcançaram mais de 10 mil pessoas em palestras educativas.

O Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará tem o objetivo de incentivar o uso adequado de energia, orientar sobre temas importantes como a sustentabilidade, segurança e a preservação do meio ambiente, além de capacitar a população em cursos profissionalizantes que ajudam o público no ingresso ao mercado de trabalho. Em 2024, através da plataforma E+, onde as iniciativas da área se concentram, a distribuidora conquistou números expressivos que impactam positivamente a vida dos paraenses.

Para Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, todos os resultados das ações demonstram o comprometimento da empresa para além da distribuição de energia. Ela destaca a importância das iniciativas para a geração de impacto social e transformação de vidas no estado.

“2024 foi um ano em que conseguimos ampliar ainda mais a nossa atuação. A nossa intenção é levar todos esses projetos para cada vez mais perto das pessoas em todo o Pará. A Equatorial não vai medir esforços para trabalhar esses temas que são importantes e estão diretamente ligados com a preservação do meio ambiente”, destaca Pricila.

E+ Geladeira Nova e troca de lâmpadas

Durante as caravanas de serviço que rodaram por todo o Pará, somente ano passado, a Equatorial Pará distribuiu 3.370 geladeiras novas. A ação visa substituir os refrigeradores antigos, em condições precárias de uso, por novos que são mais econômicos e eficientes. Todos os aparelhos entregues a população foram destinados às pessoas de baixa renda cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Também foram trocadas 10.027 lâmpadas convencionais pelas de led, que são mais sustentáveis e consomem menos, o que impacta diretamente na conta de energia dos clientes, já que são mais econômicas em até 80% e duram cerca de 15 vezes mais do que as incandescentes.

E+ Profissional

O projeto E+ Profissional atende o público em vulnerabilidade social com o objetivo de promover capacitação e oportunidades no mercado. Em 2024, foram realizados 64 cursos, em diversos municípios, com 1.180 alunos formados.

Entre os principais cursos está o de designer de sobrancelhas, barbeiro e assistente administrativo. A formação ocorre durante uma semana, com a entrega de certificados.

Primeiramente é feito um levantamento com lideranças comunitárias que informam as necessidades locais em relação a geração de emprego e renda. E, com base nessas informações, a distribuidora entra em contato com os parceiros para viabilizar as capacitações.

E+ Educação

Com o E+ Educação, a Equatorial leva até escolas e eventos ações educativas para crianças e jovens sobre temas como o meio ambiente, eficiência energética e, principalmente, segurança. A abordagem é feita de forma lúdica e orientativa. Em 2024, foram feitas 468 palestras que atingiram um público com mais de 10.300 pessoas impactadas.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/17:33:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...