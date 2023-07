Em Curionópolis, PF desmonta garimpo ilegal que causava risco ao linhão de Belo Monte

(Foto:Ascom/PFPA) – Um garimpo ilegal foi flagrado poluindo o rio Novo e provocando riscos à rede de transmissão Belo Monte, em Curionópolis, no sudeste do Pará. A Polícia Federal (PF) realizou a desmobilização da atividade garimpeira e divulgou os resultados nesta terça-feira (25).

Com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a corporação apreendeu duas escavadeiras, dois motores estacionários e dois mil litros de combustível. Pela impossibilidade de remoção, todos os itens foram inutilizados. O prejuízo total, segundo a PF, é de quase R$ 2,6 milhões.

Impactos

As linhas de transmissão da usina Belo Monte passam por quatro estados (PA, TO, GO e MG), abastecendo o Sistema Interligado Nacional (SIN), que distribui energia elétrica para todo Brasil.

“O avanço do garimpo em direção às torres de transmissão traz sério risco de desabastecimento ao país”, reiterou a PF.

Se confirmada a hipótese criminal, os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros. As investigações seguem em andamento, conforme a corporação.

Histórico

O combate aos garimpos ilegais na região é tema constante de intervenção policiais. De acordo com a PF, as ações atuais são desdobramentos de outras recentes.

Em novembro de 2022 foi deflagrada a operação “Curto-circuito”, por conta da ameaça ao outro linhão de 800kva de Belo Monte.

Em fevereiro houve operação em pontos próximos a outro linhão, o Xingu-Rio. Nessa operação, foi feito bloqueio de bens avaliados em R$ 361 milhões.

O local flagrado na segunda-feira (24) fica próximo a pontos que foram alvo da operação Rio Novo, deflagrada em junho deste ano. Na ocasião, Polícia Federal, Ibama e ICMBio cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em quatro operações simultâneas na região.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2023/18:06:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...