Em dia de milhões, aposta do Pará leva loteria deste sábado

(Foto: Reprodução)- Sorteios da Mega-Sena e Mais Milionária juntos chegaram a mais de R$ 332 milhões.

Anoite foi de fazer figa e cruzar os dedos de olho nos resultados das Loterias Caixa sorteados neste sábado (2). Mais de 330 milhões de reais estavam em jogo em apenas duas loterias.

A Mega-Sena sorteou o sétimo maior prêmio da história, considerando os concursos normais. Foram R$ 185 milhões. Contudo, a extração não teve vencedor e acumulou. O próximo prêmio tem estimativa de R$ 205 milhões.

Já a Mais Milionária, que nunca teve o prêmio máximo ganho, sorteou as dezenas para o valor de R$ 147 milhões que também acumulou. O próximo sorteio tem estimativa de prêmio de R$ 150 milhões..

Além das duas as loterias citadas, houve ainda o sorteio da Quina, Lotofácil, Dia de Sorte e Timemania. E foi em uma delas que uma paraense da cidade de Viseu se deu bem.

A aposta do município do nordeste paraense dividiu o prêmio máximo com mais outra e leva a bagatela de R$ 651.823,76.

Confira os números de cada:

Mega-Sena – 15-17-32-33-34-40

Mais Milionária – 04-07-28-29-31-47 com trevos 1 e 3

Dia de Sorte – 07-08-11-14-27-30-31. Mês da sorte: Novembro

Quina – 32-44-45-46-50

Timemania – 15-17-22-45-47-62-73 com o Guarani/SP como time do coração

Lotofácil – 01-02-03-04-08-09-10-12-13-14-15-17-18-24-25

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/12:49:03

