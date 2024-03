Jovem morre durante uso de celular na tomada no Pará

Quézia Barroso tinha 16 anos. | (Foto: Reprodução)

Uma adolescente morreu após receber uma descarga elétrica enquanto usava o celular conectado na tomada em meio a uma forte tempestade, em Mojuí dos Campos, próximo a Santarém.

conscientização sobre os perigos das descargas elétricas, especialmente em momentos de tempestade, deve ser relembrada diariamente já que podem matar em algumas ocasiões. Um trágico acidente chocou a comunidade de Moju do Belarmino, zona rural de Mojuí dos Campos, próximo ao município de Santarém, oeste do Pará.

Na manhã da última sexta-feira (01), Quézia Barroso da Costa, uma adolescente de apenas 16 anos, morreu ao dar entrada no Pronto Socorro Municipal de Santarém, vítima de uma descarga elétrica em um momento de fortes chuvas na região.

Segundo relatos de amigos próximos, o incidente ocorreu enquanto Quézia utilizava seu celular, que estava conectado ao carregador na tomada. O local onde a jovem estava tem relâmpagos e trovões frequentemente.

A Prefeitura de Mojuí dos Campos, através de nota oficial, informou que uma equipe médica da Unidade Básica de Saúde local foi acionada por volta das 8h para prestar socorro à vítima. Ao chegarem ao local, encontraram Quézia desacordada, sendo então encaminhada para uma unidade de saúde de maior complexidade em Santarém.

Quézia Barroso da Costa frequentava o 2º ano do ensino médio no anexo da escola estadual Fernando Guilhon, na comunidade Ubinzal, na PA-433.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/13:00:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...