Em estreia de Ney Franco, Cruzeiro vence pelo placar mínimo e se distancia do Z4

Após cinco rodadas sem vencer na Série B, o Cruzeiro voltou a conquistar três pontos nesta sexta-feira. Na estreia do técnico Ney Franco, a equipe derrotou o Vitória por 1 a 0, no Mineirão, e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. Agora, o time está com oito pontos na 13ª posição, dois a mais que o Figueirense, primeiro clube no Z4.

A Raposa começou melhor e comandou a maioria das ações na etapa inicial, principalmente nas jogadas de Arthur Caíke e do jovem Airton pela direita. Porém, no decorrer do jogo, o Rubro-Negro conseguiu equilibrar a partida, levando perigo aos donos da casa nas bolas paradas.

A maior chance para o Celeste aconteceu aos 35 minutos. Jadsom lançou em velocidade para Airton, que avançou e bateu cruzado, mas o goleiro Ronaldo fez boa defesa.

No segundo tempo, o Cruzeiro começou a pressionar ainda mais o adversário em busca do gol, tentando construir oportunidades com a bola no chão e trocando passes. Após algumas tentativas, os mandantes conseguiram balançar as redes aos 30 minutos.

Em rápido contra-ataque, Arthur Caíke foi lançado pela esquerda, dominou a bola e cruzou para a área. Régis apareceu livre de marcação para cabecear e marcar o gol da vitória.

A Raposa ainda continuou em cima da equipe baiana e acertou uma bola na trave com Régis, mas o placar não foi mais alterado e os mineiros puderam confirmar o triunfo na estreia do novo comandante.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Gustavo Aleixo/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...