Indígenas divididos fazem acordo com “Guardiões do Bioma” para barrar garimpeiros na TI Baú

(Foto: Divulgação MD) – Aldeias da terra indígena Baú, divididas entre a “ONG Instituto Kabu” e “Associação Mantinó” fazem acordo por escrito para barrar atividade garimpeira em Novo Progresso.

A terra indígena Bau esta localizada no município de Altamira, o acesso mais próximo é pela cidade de Novo Progresso.

O acordo foi assinado em 23 de setembro e contou com a participação de lideranças da aldeia que combate os garimpos quanto da aldeia que concorda com o garimpo na terra indígena.

Em embate dividido, as lideranças, assinaram acordo após uma reunião do dia 23 de setembro de 2022, na base da operação Guardiões do Bioma, em Novo Progresso (PA). A operação é conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Representante da Funai participou e assinou o termo.

O primeiro item do acordo é: “Não, haverá qualquer atividade ilícita na TI [terra indígena] Baú, seja garimpo ou extração de madeira, bem como qualquer outra atividade que contrarie a legislação atual”.

Paz na terra indígena

Ainda conforme assinado entre as partes, se comprometem em cessar imediatamente todas as ameaças e ataques entre os dois comandos (aldeias), sendo que, em caso de qualquer incidente, será comunicado imediatamente às autoridades”. As partes manterão base de vigilância na Pista Nova que é operada pelo lado da aldeia Baú, mais especificamente pelo instituto Kabu. A aldeia Kamaú foi autorizada a instalar uma base de vigilância no mesmo local.

Pista de Pouso

No acordo tem um pedido de destruição de pistas de pouso que dá suporte aos garimpeiros, que devem ser destruídas pela Policia Federal- PF.

21/10/2022

