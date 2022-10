Mulher é torturada por traficante para “servir como exemplo”

Mulher levou marteladas na cabeça e teve a orelha cortada | Foto:Reprodução

Criminosos ainda cortaram a orelha dela e tentaram arrancar um dos olhos

Foi preso em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), um homem de 22 anos acusado de torturar uma mulher de 31.

David Carlos Pereira Ribeiro foi preso durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais na manhã da última quarta-feira (19). O investigado tem envolvimento com o tráfico de drogas e cumpria prisão domiciliar pelo crime.

De acordo com o delegado Roberto Veran, responsável pelas investigações, o crime ocorreu depois que a mulher, que é usuária, teria usado algumas das drogas que deveriam ser vendidas por ela. “Essa agressão foi uma espécie de recado pedagógico que o tráfico costuma dar com quem não paga. Ela serviria de exemplo para outras pessoas”, explica.

A vítima foi levada para uma mata próxima a um shopping no bairro Granja São João, em Betim. Os criminosos armaram uma emboscada contra ela e começaram a tortura com marteladas na cabeça. “Eles usaram uma faca e tentaram arrancar um dos olhos dela. A orelha também foi cortada”, conta o delegado.

O crime ocorreu no dia 25 de maio deste ano, 22 dias depois que o acusado começou a cumprir a pena domiciliar pelo crime de tráfico de drogas. Ele havia sido condenado há cinco anos e dez meses. “Ele possui uma ficha criminal extensa”, conta o delegado.

As investigações da policia civil duraram cerca de cinco meses. David foi encontrado em um esconderijo no bairro Jardim Teresópolis, em Betim. “Depois do crime ele fugiu e se escondeu nas cidades de Santa Luzia e Vespasiano”, relembra Veron.

De acordo com o delegado, ele teria voltado para Betim com o intuito de matar a mulher. “Certamente, sim. Ele imaginava que ela teria morrido e isso pode ter motivado a volta”, conta. O delegado também acredita que ele já tenha cometido outros crimes semelhantes. “Infelizmente as pessoas sentem medo de denunciar”, relata.

A mulher foi socorrida por um motociclista que passou pela região. Ele acionou a Polícia Militar, que conduziu a mulher para um hospital, onde ficou internada por cerca de dois meses. A vítima já teve alta médica e, segundo o delegado, ela deve estar de volta às ruas e envolvida com o tráfico de drogas. “É um comportamento comum entre os usuários”, explica o delegado.

Ainda de acordo com a policia, outro homem, que teria participado da emboscada, foi preso pela Polícia Militar. A prisão ocorreu no mesmo dia do crime. O envolvido também possui participação no tráfico de drogas. (Com informações de O Tempo).

Jornal Folha do Progresso em 21/10/2022/

