Helder Barbalho destina tropas para combater atos terroristas em Brasília;Vídeos

O Governo do Pará está enviando para Brasília 60 policiais do Comando de Missões Especiais e Batalhão de Choque em apoio ao Governo Federal para ajudar o país a voltar à normalidade. Não podemos aceitar atos terroristas e temos que nos unir em favor da Democracia.

O Governado Helder Barbalho, do Estado do Pará, usou das redes sociais na tarde deste domingo e se manifestou com indignação sobre os atos de vandalismo em Brasília. Precisamos unir forças para reprovar este ato, a democracia está em jogo, o poder constituído no Brasil esta em jogo, disse Helder.



Durante a reunião do Fórum Nacional dos Governadores, sugeri que todos nós fôssemos até Brasília para reunir com o presidente Lula . Esse é o momento que precisamos proteger a democracia e reforçar as ações conjuntas em favor do Brasil. (Assista ao video abaixo)



Durante a reunião do Fórum Nacional dos Governadores, sugeri que todos nós fôssemos até Brasília para reunir com o presidente @LulaOficial. Esse é o momento que precisamos proteger a democracia e reforçar as ações conjuntas em favor do Brasil. pic.twitter.com/KYodOSEXYo — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 9, 2023

Em entrevista para GloboNews reforcei o compromisso dos Estados brasileiros em trabalhar a favor da democracia. Atos terroristas em nosso país não serão aceitos!! pic.twitter.com/o8zlnCKNai — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 9, 2023

