Em manifestação, trabalhadores pedem respostas após desaparecimento de colegas, funcionários da Equatorial Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quem tiver alguma informação sobre o caso, pode entrar em contato com a Polícia Civil, por meio do telefone 181.

Na manhã desta segunda-feira (25) a empresa informou, por meio da assessoria de imprensa, que não há informações sobre o possível paradeiro dos trabalhadores. O g1 solicitou informações sobre as investigações à Policia Civil e aguardava resposta até as 11h30.

Com faixas e cartazes, os trabalhadores se reuniram em caminhada e carreata até a sede do Ministério Público em Marabá. Eles pedem respostas e Justiça.

Os funcionários da empresa concessionária de energia no estado paraenses, Gutemar Pereira e o Jaime dos Santos, desapareceram em Redenção, sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga o caso.

Dezenas de trabalhadores que prestam serviços à Equatorial Pará se reuniram em uma manifestação em Marabá, sudeste do Pará, nesta segunda-feira (25). Eles pedem Justiça e respostas sobre o desaparecimento de dois colegas há quase duas semanas. (As informações são do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

You May Also Like