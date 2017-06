Em Miritituba mulher mata marido com vários golpes de faca

Em Miritituba, na madrugada deste Sábado (10) por volta das 02h:00min. Mulher desferiu várias facadas em um homem.

De acordo com informações a Rosane da Silva e Silva em sua própria residência desferiu várias facadas no Robson Barros de Matos. A Polícia militar foi a primeira a chegar no local, que fizeram todo isolamento do local do crime e acionaram a Polícia Civil na qual o DPC Conrado não mediu esforços para ir até o local.

Ao chegar no local as primeiras informações de que a esposa teria desferido golpes de faca em seu marido. A mesma não estava na residência e continua foragida.



O Centro de Perícia Científica Renato Chaves (IML), fizeram a remoção do corpo para necropsia.

