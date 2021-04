Em noite pouco inspirada, Palmeiras empata sem gols com o Botafogo-SP

Repleto de reservas, o Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Botafogo-SP, neste domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Visando a estreia na Copa Libertadores, o Verdão poupou a maioria dos titulares, relacionou apenas 17 atletas e entrou em campo com oito jogadores formados nas categorias de base do clube.

Com o resultado, o Alviverde caiu para a terceira colocação do Grupo C do Estadual, com nove pontos conquistados depois de seis partidas realizadas. Já o Tricolor, que possui seis pontos após sete jogos, está em terceiro do Grupo A.

Pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras volta a campo na quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), para enfrentar o Universitario, do Peru, em Lima. No mesmo dia, o Botafogo visita o Mirassol, às 22h15, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O Jogo – O Palmeiras dominou as ações do primeiro tempo, mas teve dificuldade para transformar a superioridade em chances claras. A primeira oportunidade foi de Wesley, aos seis minutos, após lançamento de Fabinho para área. O atacante até superou a marcação, mas finalizou mal e mandou a bola para a lateral.

Dez minutos depois, Lucas Esteves avançou pela esquerda e, da entrada da área, chutou forte, exigindo boa defesa de Igor. O goleiro do Botafogo-SP também agarrou a fraca tentativa de Rafael Elias, aos 23, em finalização de pé esquerdo pela esquerda.

Com o passar do tempo, os donos da casa se soltaram, mas não conseguiram levar a melhor contra os três zagueiros palmeirenses. Neto Pessoa teve grande oportunidade ao receber levantamento de Luketa dentro da área, mas pegou mal na bola e desperdiçou.

A melhor chance da primeira etapa foi do Tricolor. Em escanteio cobrado por Pará os 35 minutos, Weverton falhou ao tentar cortar e a bola acabou indo na direção da meta alviverde. Para sorte do goleiro, Matías Viña afastou o perigo em cima da linha. Na sequência, o Palmeiras respondeu em chute de canhota de Wesley que tirou tinta da trave esquerda de Igor.

Na segunda etapa, o Botafogo começou melhor. Aos oito minutos, Pará mandou a bola na área em cobrança de falta e o zagueiro Victor Ramos subiu livre. O toque, no entanto, foi de ombro, e o Weverton conseguiu fazer uma grande defesa. Depois, Rodrigo Ferreira levou perigo em falta de longa distância que desviou na defesa palmeirense.

Já o Verdão chegou ao ataque com Gabriel Silva, que substituiu Wesley. Após cruzamento rasteiro de Matías Viña, o atacante ficou com a sobra dentro da área de frente para o gol, mas isolou.

Na metade final da segunda etapa, os dois times não conseguiram criar e passaram a apostar nas jogadas áreas e na bola parada. Acontece que nenhuma das iniciativas surtiu efeito, e o placar acabou em um merecido 0 a 0.

Fonte:Gazeta Esportiva (Foto: Cesar Greco)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...