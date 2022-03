Em Santarém, casal que entrou com criança em motel é conduzido à Delegacia após denúncia

Deaca em Santarém — Foto: Geovane Brito/G1

Menino estava com a mãe quando ela foi ao motel para um encontro com o namorado. Criança foi encontrada fora do quarto.

Um casal que entrou em um motel no bairro Aeroporto Velho acompanhado de uma criança na tarde desta segunda-feira (14), foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Santarém, oeste do Pará, por uma guarnição da Polícia Militar. (As informações são de Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

A PM que fazia ronda pelo bairro foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (Niop) que recebeu denúncia anônima de que um casal havia entrado a pé no motel com uma criança.

“Nós fomos até o motel e de fato constatamos que a criança estava lá. É um menino. Ele não estava no quarto com o casal, mas estava dentro do estabelecimento. O homem disse que não sabia da presença do menino que é filho da mulher com quem ele tem relacionamento com ele. Ele contou que entrou no motel para conversar com a mulher, porque ela está suspeitando que está grávida e provavelmente eles vão morar juntos”, relatou sargento PM Kennedy.

Quanto à mulher, de acordo com o sargento, durante o percurso do motel para a delegacia, ela se manteve em silêncio.

O representante do motel acompanhou a guarnição da PM até a delegacia da Criança e do Adolescente, e adiantou que nem ele e nem qualquer outro funcionário do estabelecimento percebeu a entrada e nem a presença da criança no local.

De acordo com a PM, o proprietário do motel foi informado sobre a situação para que comparecesse à delegacia.

A Polícia Civil informou que após prestar esclarecimentos, o homem e a mulher que entraram com a criança no motel devem ser liberados, mas responderão procedimento por submeterem criança à constrangimento.

