Em um mês, Operação Verde Brasil 2 apreendeu mais de 160 m³ de madeira e aplicou R$ 951 mil em multas

Mais de 1.500 militares atuaram para apoiar os órgãos de fiscalização e controle nas regiões de Altamira, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Itapecuru Mirim, Terra Indígena Jucurú, Reserva Biológica do Maicuri, em Tucurí, Marabá, Itaituba e outros municípios.

A Operação Verde Brasil 2 completou um mês de atuação nesta quinta-feira (11) na Amazônia Oriental. Segundo o Comando Conjunto do Norte, no período foram apreendidos 167,334 m³ de madeira ilegal e 300 litros de combustível que seriam usados em possíveis queimadas, foram aplicados R$ 951 mil em multas por irregularidades diversas, quatro pessoas foram detidas e 57 materiais utilizados em ações criminosas ao meio ambiente foram recolhidos.

Operação do Governo Federal com o emprego das Forças Armadas foi prorrogada por mais 30 dias e segue até 10 de julho de 2020 na Amazônia Oriental.

