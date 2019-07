Em visita a Novo Progresso, governador Helder,visita obras, anuncia investimentos e entrega licenciamento ambiental do programa Luz para todos

(Foto:via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – O governador do Pará Helder Barbalho (PMDB), esteve nesta terça-feira, 09 de julho, em Novo Progresso, onde visitou obras, anunciou novos investimentos para o município. Entre os novos empreendimentos, destaca-se a liberação de recursos para pavimentação de mais de 12 km e a reforma do hospital do município, que deverá ser concluída em nos próximos meses.

Helder Barbalho (MDB) e sua comitiva chegaram por volta das 12h15mn desta terça-feira (09), em Novo Progresso, acompanhado do vice-governador LUCIO VALE (PR),deputados e secretários de Governo, visitaram a obra da Escola Técnica, Hospital Municipal e anunciou novos investimentos em infraestrutura viária, a exemplo da pavimentação das ruas da cidade.

Helder aproveitou para trazer a liberação do licenciamento ambiental da obra do programa Luz para todos, vicinal celeste e parte da vicinal Sarandi e assentamento.

“Por Todo o Pará”

A “Caravana Por Todo o Pará” começou pelos municípios de Itaituba e Novo Progresso, onde serão assinadas ordens de serviço para obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das avenidas Leopoldo Lobato e Brasil, respectivamente.

Começou nesta terça-feira (09), em Itaituba, a “Caravana Por Todo o Pará”, mais uma iniciativa do governo do Estado para promover a integração entre as diferentes regiões.

“O nosso compromisso é “Por Todo o Pará”, uma iniciativa do governo do Estado para promover a integração entre as diferentes regiões e fortalecer a presença do aparato estadual em todo o Pará, disse o governador.. Nesta primeira edição, o projeto alcança as regiões do Xingu e Tapajós. Ao todo, 15 municípios que ficam sob a influência das BRs-163 e 230 (Transamazônica e Santarém-Cuiabá) serão visitados pelo governador Helder Barbalho e uma comitiva composta por secretários, deputados e autoridades municipais. Obras e serviços de infraestrutura urbana serão inaugurados e anunciados nas cidades pelas quais a caravana vai passar.

O Prefeito Ubiraci Soares Divulgou em sua pagina no Facebook

Recebemos hoje em nosso município o governador Hélder Barbalho com a Caravana por todo o Pará trazendo investimentos para Novo Progresso

Foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de 12,8km e drenagem pluvial nas ruas da nossa cidade,foi anunciado a retomada da obra de ampliação do hospital municipal e escola técnica,liberação do licenciamento ambiental da obra do programa Luz para todos, vicinal celeste e parte da vicinal Sarandi e assentamento . Ficamos muito honrados em receber nosso governador,a mais de 10 anos Novo Progresso não recebia o líder majoritário do nosso estado,muito honrados e alegres com o comprometimento e melhorias nas quais o nosso município foi contemplado?? Nossos agradecimentos a todos os deputados que vieram prestigiar a largada dessa obra em especial os deputados da nossa região Dep Hilton Aguiar e Eraldo Pimenta

