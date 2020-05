Divisa com Mato Grosso tem barreira sanitária do Coronavírus para monitorar entrada de pessoas do Pará

Barreiras sanitárias são colocadas em entradas de cidades para conter propagação do coronavírus em MT -(Foto:Ilustrativa reprodução internet)-

A parceria entre prefeitos dos municipios de Guarantã do Norte,Peixoto de Azevedo e Matupá, montam barreira sanitária para prevenção ao COVID-19 na rodovia BR 163.

Em virtude da grande pandemia do corona vírus em todo Pais , e com a grave situação de algumas cidades do Estado do Pará que segundo as autoridades tem mais casos que todo o Estado do Mato Grosso.

Conforme relatos de moradora de Novo Progresso que trabalha em Guarantã do Norte, neste domingo (10) , passou pela barreira e foi cadastrada como caso suspeito , esta em monitoramento em Gurantã do Norte. Conforme repassou para o Jornal Folha do Progresso todos que chegam do Pará e passam a divisa são considerado casos suspeitos.

A preocupação veio a tona após o estado do Pará registra aumento nos casos de Covid-19, e e um casso que saiu de Castelo dos Sonhos(PA) para tratamento em Peixoto de Azevedo (MT), foi diagnosticado com a doença(covid-19).

O transito na rodovia e intenso com a safra de soja do Mato Grosso até os portos de miritituba e Santarém no Pará. Estima-se que diariamente passam pela rodovia mais de 2 mil caminhões.

As ações visam combater a entrada de pessoas suspeitas e/ou infectadas pelo novo Coronavirus (Covid-19), no estado do Mato Grosso.

É uma medida prudente porque houve um aumento de casos no Estado do Pará onde o Governador Helder Barbalho decretou “lockdown’ no Pará” em 10 cidades.

Conforme divulgou o Prefeito de Peixoto de Azevedo e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Maurício Ferreira (PSD), para imprensa daquele estado “Todas que estão vindo do Pará deverão passar por uma análise. Fazendo aferição e mapeando da onde estão se deslocando. Dessa forma, poderemos ter um monitoramento melhor. Além disso, se tivermos alguma suspeita já fazemos o encaminhamento direto para atendimento para evitar contato com outras pessoas. Essa é a nossa ideia. Uma barreira sanitária para ter um acompanhamento. Será um trabalho de 24 horas com revezamento dos profissionais”.

No Pará, de acordo com informações da secretaria Estadual de Saúde (sespa), foram confirmados 7.348 casos, 4.091 casos recuperados (com 22 novos casos de recuperados), 672 óbitos, 667 casos em análise e 2.929 casos descartados. A atualização ocorreu às 19h de 10.05.2020.

A quantidade é menor em localidades próximas a divisa com Mato Grosso. Em Novo Progresso, por exemplo, houve um caso e outro em Castelo de Sonhos são dois casos positivos na região com fronteira aberta para o Mato Grosso.

A Sespa informa que há 7.348 casos confirmados de covid-19 no Pará, 4.091 casos recuperados (com 22 novos casos de recuperados), 672 óbitos, 667 casos em análise e 2.929 casos descartados. A atualização ocorreu às 19h de 10.05.2020. pic.twitter.com/j0EOTwz8Qz — Sespa Pará (@SespaPara) May 10, 2020

Em Mato Grosso, a secretaria Estadual de Saúde divulgou que aumentaram mais 19 casos de Coronavírus, chegando a 385 desde o início da pandemia. Desses, 122 estão em isolamento domiciliar, 220 estão recuperados e 13 óbitos.

