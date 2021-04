Emater – PA realiza novo Processo Seletivo com salário de até R$ 3,9 mil

(Foto:Reprodução) -Na ocasião das inscrições o candidato deverá realizar o envio da documentação comprobatória

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) divulgou o edital do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio e superior, a fim de atender preencher o quadro de vagas do órgão

Em jornada de oito horas diárias, totalizando 40 horas por semana, os profissionais devem ocupar os cargos de Extensionista Rural I Engenheiro Agrônomo (1), Técnico em Planejamento Contador (1), Extensionista Rural II Técnico em Agropecuária (1), Assistente de Administração (2), nas lotações de Marituba e Araguaia.

Posteriormente à contratação, os profissionais contratados devem receber remuneração de R$ 1. 837,45 a R$ 3.900,07 para desempenhar as atribuições especificadas abaixo:

Extensionista Rural I Engenheiro Agrônomo: promover e acompanhar a execução de planos, programa e projetos agropecuários voltados para as atividades de assistência técnica e extensão rural e, ainda de bem estar social e organização rural, sob sua responsabilidade, apresentando, periodicamente e quando solicitado, documentos técnicos sobre o andamento dos mesmos, além de orientar as famílias rurais assistidas quanto à produção, consumo, industrialização e comercialização da produção caseira utilizando de forma adequada a metodologia de extensão rural.

Técnico em Planejamento Contador: colabora com as demais unidades da empresa no que concerne aos objetivos, normas e diretrizes da política de assistência técnica e extensão rural e elabora diagnóstico sócio-econômico com vistas à compreensão do processo global de desenvolvimento e as perspectivas do setor agrícola no estado do Pará.

Extensionista Rural II Técnico em Agropecuária: mobiliza, organiza e estimula as comunidades rurais, facilitando o processo de adoção de inovações tecnológicas, educativas e de organização rural e atender as demais necessidades solicitadas.

Assistente de Administração: Executa atividades de redação de texto e expedientes, elaborando relatórios e demais documentos e enviando sistematicamente aos canais competentes, além de atender as demais necessidades especificadas no documento de abertura.

As inscrições devem ser solicitadas a partir da 00h do dia 7 de abril de 2021 e será encerrada no dia 23h59 do dia 8 do mesmo mês, por meio do site da Sipros. Na ocasião das inscrições o candidato deverá realizar o envio da documentação.

Composto por três fases, o Processo Seletivo dispõe das inscrições, análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório e entrevista com apresentação dos documentos originais anexados no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório.

A entrevista será realizada na sede do escritório central da Emater-PA localizada na Rodovia BR 316, Km 12, s/nº, bairro Centro, Município de Marituba, ou , via online por meio do link que será encaminhado para e-mail dos candidatos, no dia 16 de abril de 2021

Validade

O Processo Seletivo Simplificado terá a validade de três meses a contar da publicação da homologação. Podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração.

