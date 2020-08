PM acusado de obrigar jovens a pular de ponte é preso em flagrante em Santa Maria do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações levantadas pela PRF e descrição do mandado de prisão, o homem abordado é um dos policiais militares envolvidos na morte de dois adolescentes, que junto a outros 11 jovens, foram obrigados a pular de uma ponte no centro de Recife, em Pernambuco, em fevereiro de 2006.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma abordagem, o homem apresentou grande nervosismo no procedimento de fiscalização, apresentando respostas inconsistentes aos agentes federais.

Um policial militar acusado de homicídio e tentativa de homicídio foi preso em flagrante nesta quarta-feira no quilômetro 102 da rodovia BR-316, trecho em Santa Maria do Pará, nordeste do estado.

